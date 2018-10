Verstappen en de kunst van het kwalificeren

De balans met teamgenoot Daniel Ricciardo, geen onbelangrijk aspect in de Formule 1, is dit seizoen inmiddels 13-3 in het voordeel van de Limburger. Ⓒ EPA

SOTSJI - Hoewel Max Verstappen al lang wist dat hij vandaag bij de Grand Prix van Rusland op een van de laatste startrijen moest beginnen, perste hij er toch nog een prima kwalificatie-rondje uit in Sotsji. De balans met teamgenoot Daniel Ricciardo, geen onbelangrijk aspect in de Formule 1, is dit seizoen inmiddels 13-3 in het voordeel van de Limburger.