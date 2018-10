Opluchting bij Van der Breggen

Zelden had Anna van der Breggen zo veel druk gevoeld als voor dit WK. Ⓒ EPA

INNSBRUCK - Zelden had Anna van der Breggen zo veel druk gevoeld als voor dit WK. Na zes zilveren medailles op de mondiale titelstrijden was het verlangen naar de regenboogtrui immens groot. In Innsbruck kreeg ze haar gewenste parcours met veel meer hoogtemeters dan de afgelopen jaren. „Ik heb hier maandenlang naar toe geleefd en de vrijheid van mijn ploeg Boels-Dolmans gekregen om bewust grote wedstrijden waar te maken. Dan wil je het ook waarmaken. Daardoor heb ik de lat voor mezelf zo hoog gelegd dat ik ’s ochtends bij de start eigenlijk dacht: gelukkig over een paar uurtjes zit deze stressperiode erop”, vertelde ze na de huldiging.