Rosario: ’Het is maar een voorselectie’

De middenvelder van PSV kreeg direct vanaf het begin van het seizoen vertrouwen van de nieuwe hoofdtrainer Mark van Bommel en stond zijn basisplaats niet meer af. Zelf blijft Rosario nuchter onder zijn uitverkiezing voor de voorlopige groep.

„Ik ben blij met de erkenning. Maar het betekent nog niets. Het is maar een voorselectie”, aldus Rosario zaterdag na de zege van 0-2 van PSV op NAC Breda. „Eerst wachten nog twee hele belangrijke wedstrijden met PSV. Daarna zien we het wel.”

PSV had het moeilijk tegen NAC. Rosario: „Dat hadden we vooraf wel een beetje verwacht, na alles wat hier is gebeurd. Maar we hadden een duidelijk plan. Na rust hebben we juist gehandeld en als team gestreden. 21 punten uit zeven wedstrijden zijn mooie cijfers.”