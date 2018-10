Badr Hari uitgedaagd in ArenA: ’Je bent niet mijn eerste keuze’

Ben Saddik nodigde Hari na zijn overwinning uit om de ring te betreden. De Nederlandse Marokkaan gaf gehoor aan de oproep en liet weten open te staan voor een clash.

„Je bent niet mijn eerste keuze, maar als je het graag wil, vind ik het prima. Ik ben er klaar voor”, aldus Hari, die niet bepaald onder de indruk was van Ben Saddiks optreden. „Ik vond het grappig. Hij vocht tegen een amateur. Ze doen hun best, maar ze behoren niet tot de besten.”

Badr Hari won in maart in Ahoy van Hesdy Gerges. Ⓒ Richard Sijmons

Ben Saddik maakte zaterdag razendsnel korte metten met Marshall. De Marokkaan, die met een speciaal shirt voor Ajacied Abdelhak Nouri de ring betrad, sloeg zijn opponent binnen een minuut drie keer naar de grond, waarna de scheidsrechter genoeg had gezien en de partij staakte.

“Ik had twee partijen verloren, ik was heel hongerig”, verklaarde Ben Saddik zijn vliegensvlugge zege.

Ben Saddik vocht in december vorig jaar tegen Rico Verhoeven om de zwaargewichttitel. Ondanks een voortvarende start slaagde hij er niet in om de Nederlander uit de weg te ruimen, waarna hij in de vijfde ronde zelf knock-out ging. In mei verloor hij van Jahfarr Wilnis.

Hari kwam in maart voor het laatst in actie. In Rotterdam Ahoy versloeg hij Hesdy Gerges. In december 2016 stond de Bad Boy tegenover Verhoeven. In tweede ronde gaf hij met een armblessure op.