Ajax worstelt zich langs Fortuna Sittard

Ajax moest het in Sittard stellen zonder Frenkie de Jong. De middenvelder heeft last van een kuitblessure en wordt klaargestoomd voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Bayern München. Trainer Erik ten Hag hoopt erop dat De Jong dan inzetbaar is.

Moeite

Tegenover de afwezigheid van De Jong stond de terugkeer van Matthijs de Ligt, die nog ontbrak in de verloren topper tegen PSV (3-0). Carel Eiting had opnieuw een basisplaats. Fortuna, dat het eerder al PSV lastig maakte in Sittard (1-2), kreeg het in de eerste helft voor elkaar om Ajax van scoren af te houden. De Amsterdammers zochten vol de aanval, zetten Fortuna ook wel onder druk, maar kwamen lange tijd niet tot grote kansen.

De beste mogelijkheid voor rust was zelfs voor de promovendus. Ahmed El Messaoudi kreeg een vrije schietkans, maar zag zijn inzet gekeerd worden door keeper André Onana. Ten Hag zag zich in de rust genoodzaakt om in te grijpen en verving Klaas-Jan Huntelaar door Kasper Dolberg. Die wissel pakte direct goed uit, want bij zijn eerste mogelijkheid was het gelijk raak.

Dolberg

De Deen werd aangespeeld door Dusan Tadic en prikte de bal van dichtbij door de benen van Fortuna-doelman Aleksei Koselev: 0-1. Ajax ging niet bepaald makkelijker voetballen na die vroege opsteker. Fortuna bleef eenvoudig overeind en kreeg naarmate de slotfase naderde enkele grote kansen op de gelijkmaker. Zo moest Onana handelend optreden bij schoten van André Vidigal.

Nadat Eiting aan de andere kant rakelings naast schoot, gooide Hakim Ziyech de wedstrijd alsnog in het slot. Invaller Donny van de Beek kopte de bal goed door op de Marokkaan, die met rechts droog afrondde: 0-2. Daarmee overleefde Ajax een moeizame avond en is de achterstand op PSV weer teruggebracht tot vijf punten. Fortuna heeft zes punten uit zeven duels.

