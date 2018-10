Van Bommel in spoor Erik Gerets

Mark van Bommel is in de voetsporen getreden van zijn oud-trainer Erik Gerets. Ⓒ ANP

BREDA - Mark van Bommel is in de voetsporen getreden van zijn oud-trainer Erik Gerets. Door een zwaarbevochten 0-2 zege op bezoek bij NAC Breda hebben de eerste zeven competitiewedstrijden van PSV onder zijn leiding een overwinning opgeleverd, een reeks die bij PSV eerder alleen Gerets ook heeft neergezet. De Belg wist er zelfs nog een achtste overwinning aan toe te voegen, iets wat Van Bommel volgende week thuis tegen VVV-Venlo kan presteren, maar eerst wacht in de Champions League Inter, dat woensdag op bezoek komt in het Philips Stadion.