Heerlijke solo helpt Excelsior langs VVV

De thuisclub was veel sterker in de openingsfase van het duel en zag dat beloond door een fraaie treffer van Elías Már Ómarsson. De IJslandse spits kreeg de bal op eigen helft en kapte na een lange rush twee verdedigers uit, om met rechts in de verre hoek raak te schieten. VVV kreeg voor rust nog wel kansen. Jay-Roy Grot zag een schot op de paal belanden. Patrick Joosten was dicht bij een treffer, maar zag doelman Sonny Stevens redding brengen.

VVV zocht naar de gelijkmaker in de tweede helft, maar een schot van Ralf Seuntjens ging naast het doel. Excelsior moest de slotfase met tien man spelen, nadat Ali Messaoud na ingrijpen van de VAR een rode kaart had gekregen voor een tackle op Axel Borgmann. Stevens hield ook bij de laatste vrije trap van VVV zijn doel schoon.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.