Verhoeven maatje te groot voor Inocente

Verhoeven domineerde de gehele partij en schreef alle vijf de rondes op zijn naam. Inoncente probeerde het gevecht diverse malen te ontregelen, maar de Braziliaanse foefjes waren niet genoeg om Verhoeven uit zijn focus te halen. De Nederlander vocht de partij vakkundig uit, al zal hij ongetwijfeld hebben gebaald dat hij de 15.000 fans niet kon trakteren op een knock-out.

Verhoeven was om die reden waarschijnlijk ook niet honderd procent tevreden. „Het gevecht oké. Er is genoeg ruimte voor verbetering. We gaan het gevecht zoals altijd goed analyseren.”

King of Kickboxing

Verhoeven (53-10, 16 KO) is al sinds juni 2014 de kampioen van de Glory-zwaargewichtdivisie. De al jaren ongeslagen King of Kickboxing, die in de Johan Cruijff ArenA werd aangemoedigd door Wesley Sneijder, stapte zaterdag voor de achtste keer de ring in om zijn titel te verdedigen.

De 29-jarige Verhoeven ging het gevecht in, wetende dat hij fysiek gezien flink in het voordeel zou zijn ten opzichte van Inocente (35-8, 17 KO). Niet alleen is hij zwaarder dan zijn drie jaar oudere tegenstander (118,5 kilogram tegenover 112,5), ook torent hij boven de Braziliaan uit: 1,96 meter tegenover 1,91.

Het was voor Verhoeven niet de eerste keer dat hij in actie kwam in de ArenA. Ook acht jaar geleden, toen het laatste grote kickboksvenement in het Ajax-stadion plaatsvond, was hij van de partij. De destijds 21-jarige Brabander versloeg toen de Bosniër Dzevad Poturak op punten.

Van Roosmalen

Robin van Roosmalen was kansloos in zijn titelgevecht met Petpanomrung Kiatkomokao. De Brabantse weltergewicht kende deze week een moeizame weight-cut en had daar zaterdagavond duidelijk last van. Van Roosmalen vocht te verdedigend en gaf Kiatkomokao alle ruimte om gevaarlijk te worden met diens harde trappen. Alle juryleden verkozen de Thai tot winnaar en nieuwe kampioen: 50-45.

Groenhart

Murthel Groenhart won op overtuigende wijze het Nederlandse weltergewicht-onderonsje met Mohammed Jaraya. De Amsterdammer won in de tweede ronde door middel van een knock-out. Groenhart werkte zijn tegenstander mede dankzij een raak knietje naar de grond en maakte de partij vervolgens af met enkele rake stoten.

De twee gooiden in aanloop naar gevecht openlijk met modder. In de media bestookten de twee elkaar met grove taal. De 31-jarige Groenhart verweet Jaraya een gebrek aan respect. „Maar volgens mij heeft hij nu wel respect voor me”, concludeerde een dolblije Groenhart, nadat hij met zijn ’eigen’ fans een feestje had gevierd.

Ben Saddik

Jamal Ben Saddik maakte razendsnel korte metten met D’Angelo Marshall. De Belgische Marokkaan, die met een speciaal shirt voor Abdelhak Nouri de ring betrad, sloeg zijn opponent binnen een minuut drie keer naar de grond, waarna de scheidsrechter genoeg had gezien en de partij staakte.

„Ik had twee partijen verloor, ik was heel hongerig”, verklaarde Ben Saddik zijn vliegensvlugge zege.

Ben Saddik vocht in december vorig jaar tegen Verhoeven om de titel, maar ging ondanks een sterke start in de vijfde ronde knock-out. In mei verloor hij van Jahfarr Wilnis.