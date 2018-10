’King Rico’: ’Ik moet bijna huilen als ik jullie zo zie”

Verhoeven was over vijf rondes de duidelijke winnaar en verdedigde voor de achtste keer op een rij met succes zijn titel. De Brabander (28) richtte zich na zijn gewonnen partij direct tot het publiek in de Johan Cruijff ArenA, waar 15.000 mensen de moeite hadden genomen om naar zijn partij te kijken. „Ik sta hier met een ongelooflijk gevoel”, aldus Verhoeven.

Rico Verhoeven was flink onder de indruk van de sfeer in de ArenA. Ⓒ ANP

„Sorry als ik misschien ga schelden, maar ik moet bijna huilen als ik jullie hier zo zie. Als wij allemaal, alle rassen met elkaar, op deze mooie manier van sport kunnen genieten, dan moeten we ook samen kunnen leven en elkaar lief kunnen hebben.”

Verhoeven kon het aanwezige publiek niet trakteren op een knock-out, maar was desondanks redelijk tevreden dat het krachtsverschil met Inocente overduidelijk was geweest. „Het gevecht was oké. Er is genoeg ruimte voor verbetering. We gaan het gevecht zoals altijd goed analyseren.”