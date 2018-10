Ajax treft oude club Ten Hag in KNVB-beker

Go Ahead is de oude club van coach Erik ten Hag, die met de Deventenaren in het seizoen 2012/13 promoveerde naar de Eredivisie.

Bekerhouder Feyenoord treft ADO Den Haag. De Rotterdammers doen dat in de eigen Kuip, zo bleek uit de loting. Opmerkelijk: het is het derde jaar op een rij dat beide ploegen tegenover elkaar staan in de KNVB-beker. Driemaal gebeurde dat in Rotterdam.

Landskampioen PSV mag het in eigen huis opnemen tegen RKC Waalwijk. De tweede ronde van de KNVB-beker kent naast Feyenoord-ADO Den Haag nog drie duels tussen clubs uit de Eredivisie. Heracles Almelo ontvangt Vitesse, De Graafschap lootte PEC Zwolle. AZ, finalist afgelopen seizoen, speelt voor eigen publiek in Alkmaar tegen VVV-Venlo.