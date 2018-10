Dumoulin & co op jacht naar regenboogtrui

Oranje heeft de nodige troeven voor het zeer geaccidenteerde parcours van ruim 258 kilometer in Oostenrijk. Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wout Poels, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman kunnen allemaal goed klimmen en er nog bij zijn in de finale. De wegrace start in Kufstein en eindigt in Innsbruck. Onderweg moeten de renners zeven keer een pittige klim naar Igls verteren en vlak voor de finish wacht de Höttinger Hölle, met een steil stuk van 25 procent.

Andere uitgesproken kanshebbers zijn de Spanjaard Alejandro Valverde en de Fransman Julian Alaphilippe. Titelverdediger is de Slowaak Peter Sagan, die de afgelopen drie jaar de regenboogtrui mocht aantrekken.

De mannenrace begint even voor 10.00 uur en finisht naar verwachting rond 16.50 uur.