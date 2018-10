WK volleybal: Brazilië in finale tegen Polen

De Brazilianen versloegen Servië in de halve finale in Turijn met 3-0 (25-22 25-21 25-22). Titelverdediger Polen bereikte de eindstrijd met winst op de Verenigde Staten, in vijf sets: 25-22 20-25 23-25 25-20 15-11.

De Poolse volleyballers veroverden in 2014 bij het vorige WK voor eigen publiek de wereldtitel door Brazilië met 3-1 te kloppen. De Brazilianen krijgen zondagavond de kans om revanche te nemen. De Zuid-Amerikaanse ploeg liet zich twee weken geleden in de eerste groepsronde van het WK nog aftroeven door Oranje. De 'Lange Mannen' versloegen de vicewereldkampioen en regerend olympisch kampioen toen met 3-1.