Willem II niet verder met Zeljko Petrovic als hoofdtrainer

„De afgelopen maanden hebben we zeer intensief en prettig met Zeljko samengewerkt”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen op de website van Willem II. „Hij heeft een geweldige prestatie neergezet door de club vanuit een sportief moeilijke situatie naar direct lijfsbehoud te loodsen. Daarvoor verdient hij onze complimenten en dankbaarheid. We hebben afgelopen week het seizoen uiteraard geëvalueerd en daarna over de toekomst gesproken. Daaruit is gebleken dat we aan zijn wensen qua invulling van staf en selectie voor komend seizoen niet kunnen voldoen.”