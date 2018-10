Primeur voor Danny Noppert na zege op wereldkampioen darts

Het hoogtepunt bereikte Noppert waarschijnlijk in de halve eindstrijd. Daarin schakelde hij met een gemiddelde van 104,7 de regerend wereldkampioen Rob Cross uit. Hij zegevierde in die partij met 6-3 in legs. „Ik ben heel blij met mijn optredens. Ik werk altijd hard om steeds beter te worden”, reageerde Noppert.

In de finale won Noppert met 6-4 in legs van Ian White. „Het gaat erom dat je in jezelf gelooft. Dat doe ik. Alles is nieuw voor me. Ik kijk uit naar de volgende toernooien en ga vooral genieten.”