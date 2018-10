Tussenstand Ryder Cup: Europa - Amerika 10-6

Het team van de Deense captain Thomas Bjørn liep op golfbaan Le National in Parijs in de spelvorm fourballs uit naar 8-4 en hield die marge vast na de foursomes. Zondag volgen nog twaalf man-tegen-man-gevechten (singles).

Amerika won twee jaar geleden op eigen bodem de aansprekende tweejaarlijkse golfstrijd, de drie edities daarvoor was Europa de beste. De kans op een nieuwe Europese zege is aanzienlijk.

De Europese ploeg boekte zaterdag eerst drie overwinningen op rij in de fourballs, waarbij twee spelers uit een team hun eigen bal spelen en de laagste score telt. De koppels Sergio Garcia/Rory McIlroy, Paul Casey/Tyrrell Hatton en Francesco Molinari/Tommy Fleetwood brachten de winstpunten binnen. Namens de Amerikanen stopten Dustin Thomas en Jordan Spieth tegen Ian Poulter en Jon Rahm de Europese zegereeks.

In de foursomes (twee spelers spelen om beurten dezelfde bal) hielden de teams elkaar in evenwicht. Namens Europa pakten de duo's Henrik Stenson/Justin Rose en opnieuw Molinari/Fleetwood een punt, bij de Amerikanen scoorden de koppels Bubba Watson/Webb Simpson en Thomas/Jordan. Opvallend was dat Tiger Woods twee keer in actie kwam en twee keer verloor. Vooral zijn nederlaag samen met Bryson DeChambeau in de foursome was pijnlijk; het excellerende koppel Molinari/Fleetwood was na veertien holes al winnaar.