Ajax loopt ’hier en daar een tikkie op’

„Het was een vrij hard duel. Er werd veel toegelaten. Zeker aan het einde toen het opportunistisch werd, toen werd er nog wel eens een keer de botte bijl gehanteerd”, vervolgde Ten Hag. „Het was wel een fair duel, maar er werd stevig gevoetbald.”

Veel tijd voor herstel is er niet, aangezien Ajax dinsdag in de Champions League aantreedt tegen Bayern München. Overigens liet Frenkie de Jong het uitduel met Fortuna Sittard al schieten vanwege kuitklachten. Of iedereen op tijd fit is? „Dat is nog te voeg om iets over te vinden”, aldus Ten Hag tegenover Fox Sports.

Op bezoek bij promovendus Fortuna Sittard zag Ten Hag dat zijn elftal in het laatste uur nog flink in de problemen kwam. ,,Fortuna ging opportunistisch spelen en risico's nemen. Daardoor kregen wij wel onvoorstelbaar veel ruimte, waar we veel te weinig mee deden. Dat moeten we veel beter uitspelen.''

Ten Hag was blij voor Kasper Dolberg, die als invaller de score opende. ,,Wij gunnen hem dit zo. Kasper is er zo lang uit geweest met een blessure. Dit moet een geweldige motivatie voor hem zijn. Hij heeft wedstrijden nodig om in topvorm te komen, daar zullen wij hem zeker bij helpen.'' Ziyech besliste vervolgens in de 78e minuut het duel door voor de tweede treffer te zorgen.

„Spelers weten de wedstrijd is gelopen, dat zie je dan terug. Maar je moet toch alert blijven”, zei Ten Hag, die daarbij refereerde aan de aanstaande clash met Bayern München. „In hun achterhoofd weten ze dat er een grote wedstrijd zit aan te komen. Het is niet makkelijk om rondom Europese wedstrijden de focus te behouden. Dat moet natuurlijk wel wil je uiteindelijk ook in de competitie een rol van betekenis spelen.”

