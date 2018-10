Verstappen over strijd met Ricciardo: ’Ja, 13-3 is prima’

Hoewel Verstappen al lang wist dat hij zondag bij de Grand Prix van Rusland op een van de laatste startrijen moest beginnen, perste hij er zaterdagmiddag toch nog een prima kwalificatie-rondje uit in Sotsji. Zo versloeg hij opnieuw Ricciardo.

Je teamgenoot verslaan in de kwalificatie is in een competitieve wereld, in die paar rondjes dat je de kans krijgt om een goede tijd neer te zetten, een niet te onderschatten onderdeel. „Dat is altijd wel het doel, absoluut”, zegt Verstappen, die met het oog op de ontvangen gridstraffen alleen in de eerste kwalificatieomloop in actie kwam. „Ik ben nu al tien races achter elkaar sneller in de kwalificatie. Ik heb twee keer niet meegedaan dit jaar, Daniel was alleen in Azerbeidzjan sneller. Maar toen had hij het geluk van de slipstream. Uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit, want hij heeft ook twee keer niet kunnen kwalificeren. Ja, 13-3 is dan wel prima…”

Racen in de Formule 1 is een vak apart. Maar dat geldt ook voor de kwalificatiesessie op zaterdag. Verstappen is er duidelijk in gegroeid. „Het is puur ervaring”, legt hij uit. „Ik had natuurlijk pas een jaar in de Formule 3 gereden. Dan kom je in de Formule 1 terecht en rijd je tegen jongens die misschien wel honderd kwalificaties meer hebben gereden . Het duurt even voordat je lekker in je ritme komt, dat je precies weet hoe je het op moet bouwen. Ook toen ik de overstap maakte van Toro Rosso naar Red Bull moest ik er wel even in groeien.”

Dat is aardig gelukt. Ricciardo is Verstappen dit seizoen op snelheid zelden de baas. De verhouding in races is 9-5, de crash van beiden in Baku niet meegerekend. Verstappen hoopt zondag zijn 21e verjaardag met diverse inhaalacties nog op te leuken en ziet dan wel op welke positie hij eindigt. De Limburger moet vanaf de laatste startrij oprukken. Vanwege het wisselen van de moter en versnellingsbak en het negeren van gele vlaggen in de kwalificatie kreeg hij een reeks aan gridstraffen.