Video - Onsportieve actie richting Rico Verhoeven

In de vierde ronde gooide Inocente zijn opponente Verhoeven met een soort judoworp zelfs hard tegen de grond. Ongeoorloofd gedrag en daarvoor moest de Braziliaan dan ook op het matje komen bij de scheidsrechter. Verhoeven schudde even zijn hoofd, maar was verder niet onder de indruk. De Brabander maakte in de vijfde en tevens laatste ronde het gevecht vakkundig af en werd door de jury vervolgens unaniem uitgeroepen tot winnaar.

Bekijk op mobiel het bewuste fragment vanaf 2:35:30.

Verhoeven kroonde zich in de Johan Cruijff ArenA zo voor de achtste keer tot wereldkampioen kickboksen bij de zwaargewichten. „We zijn heel blij en dankbaar. We hebben hard gewerkt en hebben het gewoon weer gedaan”, stelde ’The King of Kickboxing’.

Bekijk ook: Verhoeven maatje te groot voor Inocente

Bekijk ook: Miljoen kijkers voor titelgevecht Rico Verhoeven