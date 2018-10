Van Bommel geeft PSV richting duel met Inter een 8,5

Van Bommel was zaterdagavond vooral ook blij met doelman Jeroen Zoet. De keeper van PSV redde zijn ploeg bij een voorsprong van 1-0 door van dichtbij een inzet van Mitchell te Vrede te keren. ,,Voor Jeroen misschien wel een 9,5, omdat hij die ene bal pakt en hij krijgt in zo’n wedstrijd niet veel ballen. Maar de ballen die hij krijgt, die pakt hij. Het was eigenlijk de enige kans van NAC.”

Het was een moeilijke wedstrijd voor PSV, zo oordeelde Van Bommel bij Fox Sports. ,,Na alles wat er de afgelopen week bij NAC gebeurd is, wisten we dat het moeilijk zou worden en dat hun toeschouwers nog meer achter hun ploeg gingen staan. De momenten dat we er voor rust doorheen kwamen, speelden we niet goed uit.''

In de tweede helft deed PSV het beter en scoorde Luuk de Jong op aangeven van Angeliño. De spits ging in de tweede helft meer vanaf het middenveld spelen, op de positie van Gastón Pereiro ,,In zo'n wedstrijd is het ook een kwestie van geduld hebben. We wisten dat NAC het niet vol zou houden en de ruimtes groter zouden worden'', aldus Van Bommel. In de slotfase besliste invaller Donyell Malen de wedstrijd.

In de Eredivisie is PSV na zeven duels nog ongeslagen. Met 21 punten is de Eindhovense club de trotse koploper. De ploeg van Van Bommel moet woensdagavond in de Champions League vol aan de bak tegen Internazionale. De eerste wedstrijd in de groepsfase ging twee weken geleden met 4-0 kansloos verloren tegen FC Barcelona.