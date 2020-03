Max Verstappen gaat alsnog racen

Meerdere professionele coureurs hebben afgesproken het tegen elkaar op te nemen in een virtuele race. Thuis vanaf de simulator zullen zij het tegen elkaar opnemen. Zo rijdt Verstappen zaterdag de online versie van de 12 uur van Sebring. Dit doet de Limburger samen met zijn vaste simraceploeg Team Redline.

Zondag komt Verstappen opnieuw in actie. Tijdens de ’All-Star Esports Battle’ rijden naast de Nederlander onder anderen ook Formule E-coureur Felix da Costa en de Nederlandse simcoureur Rudy van Buren mee.

Lando Norris racet de virtuele editie van de Australische Grand Prix, waaraan diverse sim- en echte coureurs deelnemen. „Ik wilde me niet de kans ontnemen om dit weekend nog een race te rijden”, aldus de McLaren-coureur. „Dit leek me de perfecte manier om mijn honger naar competitie te stillen en toch nog wat lol te hebben. Hopelijk vinden de fans het leuk om naar te kijken. We zijn ons allemaal bewust van de huidige situatie en hopen op het beste. Het mooie aan Esports is dat alle deelnemers op afstand kunnen meedoen.”

McLaren zou dit weekeinde sowieso niet deelnemen aan de inmiddels afgelaste Grand Prix van Australië. Dit vanwege de besmetting van een werknemer.