Van de Ven grijpt naast wereldtitel

Van de Ven meende voor aanvang dat de titelstrijd nog volledig open was gezien haar achterstand in de WK-stand op Fontanesi slechts vijf punten bedroeg. Dan had zij echter evenals de eerste race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari ook race 2 moeten winnen en hopen dat haar rivale niet tweede zou worden. Het liep echter anders op het tot zandpiste omgetoverde auto-motorcircuit.

Van de Ven moest genoegen nemen met de tweede plaats in de eindstand achter Fontanesi. In de laatste twee grandprix's ontbrak de Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan die voor haar blessure de ranglijst fier aanvoerde. Zij eindigde als vierde achter de Duitse Suzuki-rijdster Larissa Papenmeier. De Nederlandse KTM-rijdster Shana van der Vlist besloot haar WMX-seizoen als zevende, zoals ook in race 2.

Toch kan Van de Ven met twee manche-zeges op een sterk einde van haar crossjaar terugkijken nadat zij aanvankelijk – en nog steeds – hinder ondervond van haar onderbeenblessure. Eind vorig jaar liep zij in de training een dubbele beenbreuk op. Van de Ven gaat op 8 oktober opnieuw onder het mes. "Ik hield veel last en ben toen halverwege het seizoen nog een keer teruggegaan naar het ziekenhuis. Daar bleek dat de breuk in mijn scheen er gewoon nog zit. Het zit alleen aan elkaar door de pin die er in zit, maar de schroeven die daar aan vast zitten zijn los aan het gaan. Daardoor krijg ik steeds wondjes en voel ik mijn been kloppen na trainingen", vertelde zij.

Uitslag WMX Imola, race 2: 1. Fontanesi (Ita) Yamaha, 2. Van de Ven (Ned) Yamaha op 1,873, 3. Papenmeier (Dui) Suzuki, 4. Andersen (Den) KTM, 5. Verstappen (Bel) KTM, 7. Van der Vlist (Ned) KTM.

Eindstand WMX: 1. Fontanesi 260, 2. Van de Ven 252, 3. Papenmeier 231, 4. Duncan (NwZ) Yamaha 184, 7. Van der Vlist 150.