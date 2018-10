Blessure dwingt Halep tot opgave

Simona Halep liet zich vorige week tijdens het WTA-toernooi in Wuhan al aan haar blessure behandelen. Ⓒ AFP

Simona Halep heeft duidelijk nog last van een rugblessure. Nadat de Roemeense tennisster vorige week al in de eerste ronde verloor in het toernooi van Wuhan, moest ze in Peking bij haar eerste optreden met een blessure opgeven.