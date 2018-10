Sensationele toernooizege voor tennisser Tomic

Tomic moest tegen de Italiaan Fabio Fognini eerst nog vier matchpoints wegwerken alvorens hij de partij alsnog in zijn voordeel besliste: 6-1, 3-6 en 7-6 (7). Fognini was de nummer één van de plaatsingslijst in Chengdu.

Voor Tomic (25) is het de vierde ATP-titel. De laatste veroverde hij in juli 2015 in Bogota. De afgelopen jaren kwam hij vooral in het nieuws door misdragingen en motivatieproblemen. Hij staat al lange tijd niet meer in de top 100. Fognini aast nog op een ticket voor de ATP Finals in Londen. Hij staat elfde op de wereldranglijst.