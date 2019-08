Zorgen bij ’gehandicapt’ PSV

Pablo Rosario, Mohammed Ihatarren, Donyell Malen (vlnr) beseffen dat de seizoensstart niet bepaald vlekkeloos verloopt bij PSV. Ⓒ BSR Agency

ENSCHEDE - Voor de derde keer op rij in vier officiële duels dit seizoen, zadelde PSV zichzelf vanaf het begin van het duel op met een handicap. Die van een vroege achterstand: in Amsterdam tegen Ajax (35 seconden), in Basel (8 minuten) en nu ook in Enschede (wederom binnen 8 minuten). Opvallend: voor het rechtbreien daarvan had Mark van Bommel Hirving Lozano geen seconde nodig tegen FC Twente.