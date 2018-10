Peterson scoort voor 8e (!) keer bij winnend Heracles

Het verschil werd eigenlijk al in de eerste tien minuten gemaakt. Brandley Kuwas opende in de 6e minuut de score en zijn doelpunt werd een minuut later gevolgd door een voltreffer van Kristoffer Peterson. De Zweed tekende zo al voor zijn achtste goal in zeven competitieduels. Daarmee is Peterson de topscorer van de Eredivisie. In het vervolg kreeg Emmen wel kansen, maar de uitblinkende doelman Janis Blaswich bleek een sta-in-de-weg.

Reuven Niemeijer beleefde een dramatische middag. De middenvelder kwam in de 37e minuut hard in botsing met Heracles-keeper Blaswich. De speler van FC Emmen werd even later gewisseld. Saillant detail is dat Niemeijer wordt gehuurd van Heracles Almelo. Er volgde dan ook een luid applaus toen hij per brancard het veld verliet.

Een triest beeld. Reuven Niemeijer wordt per brancard afgevoerd. Ⓒ ANP Pro Shots

Emmen gaf zich in de tweede helft niet zomaar gewonnen en kwam in de 68e minuut terug in de wedstrijd. Anco Jansen legde vanaf elf meter aan en benutte de toegekende strafschop koelbloedig. Heracles stond even met de rug tegen de muur, maar verder dan de aansluitingstreffer kwamen de bezoekers niet. Dat laatste was vooral aan Heracles-goalie Blaswich te danken.

Heracles Almelo is in de Eredivisie bezig aan een geweldige reeks. De Heraclieden, onder leiding van de Duitse trainer Frank Wormuth, behaalden uit zeven wedstrijden al zestien punten. Daarmee staat de ploeg samen met Ajax op een gedeelde tweede plek. De teller van Emmen staat op zeven punten, maar de verrassende promovendus weet dat een zwaar seizoen en normaal gesproken degradatievoetbal in het verschiet liggen.

