Ronaldo ontkent verkrachting: ’Fake news’

Ronaldo kwam deze week in opspraak nadat Kathryn Moyorga in gesprek met Der Spiegel beweerde dat zij negen jaar geleden seksueel is lastig gevallen door de Portugese vedette, die toen net speler van Real Madrid was.

Terwijl Moyorga zich in de badkamer van de hotelsuite van Ronaldo omkleedde om in de jacuzzi te gaan zitten, zou de Portugees hebben geëist dat zij een seksuele handeling bij hem uitvoerde. Toen de Amerikaanse weigerde, zou Ronaldo haar hebben meegenomen naar de slaapkamer, waarna ze werd verkracht.

Ronaldo heeft altijd volgehouden dat de seks met wederzijdse goedkeuring heeft plaatsgevonden en reageert nu via Instagram op de aantijging. „Nee, nee, nee, nee, nee. Dit is fake news. Ze wil zichzelf promoten door mijn naam te bezoedelen. Dat is normaal. Het hoort bij mijn status dat mensen bekend willen worden door wat ze zeggen. Ik ben een gelukkig man, alles is goed.”