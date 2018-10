Spectaculaire inhaalrace Verstappen in Sotsji

De jarige Verstappen moest onder toeziend oog van de Russische president Vladimir Poetin vanaf plek negentien starten, omdat hij vanwege het wisselen van zijn motor en versnellingsbak een aantal gridstraffen had gekregen.

Verstappen leek volslagen kansloos, maar door maar lang door te rijden, kwam hij zelfs een tijd lang (langer dan wie dan ook) aan de leiding te liggen. Na zijn pitstop in de 44e van de in totaal 53 ronden, bleek een vijfde plaats het maximaal haalbare resultaat.

Hamilton

De 21-jarige Nederlander zag Lewis Hamilton met de zege aan de haal gaan. De Mercedes-coureur hield zijn teamgenoot Valtteri Bottas achter zich. Zijn grote rivaal Sebastian Vettel mocht namens Ferrari als nummer drie mee naar het podium.

Het verschil in de WK-stand tussen Hamilton en Vettel is inmiddels opgelopen tot vijftig punten: 306 om 256. Verstappen is nog steeds de nummer vijf in de rangschikking.

Spectaculaire

Het feit dat Verstappen van achteren moest starten, zorgde voor een spectaculaire openingsfase. De Limburger sneed als een warm mes door de boter en haalde één voor één zijn voorliggers in. Binnen afzienbare tijd reed Verstappen achter de Mercedessen en Ferrari’s en toen die naar binnen gingen voor nieuwe rubber kwam hij zelfs op kop te liggen.

Achter Verstappen leek Vettel halverwege de race een belangrijke slag te slaan De Duitser ging dankzij een goed geplande pitstop voorbij aan Hamilton, maar echt lang kon hij daar niet van genieten. Een eerste aanval van de WK-leider kon hij nog afslaan, maar een tweede was hem te machtig.

Even later kreeg Vettel opnieuw een tik te verwerken. Omdat Bottas van de teamleiding van Mercedes de opdracht kreeg om even in te houden, kon Hamilton wederom een plekje opschuiven.

Verstappen bleef op oud rubber ondertussen stug doorrijden. Hamilton drong op zijn beurt niet al te veel aan, omdat hij wist dat de Nederlander uiteindelijk toch nog een keer naar binnen moest voor banden en in ronde 44 was het uiteindelijk zo ver.

Verstappen keerde als vijfde terug op de baan, ruim voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die als achttiende was gestart, maar een stuk meer moeite had om zich van achteren naar voren te knokken. De Australiër werd uiteindelijk zesde, op maar liefst vijftig seconden van Verstappen, die na afloop werd uitgeroepen tot Driver of the Day.