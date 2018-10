Boom zet loopbaan voort bij Roompot

„Ik wil een belangrijke rol spelen in het voorjaar”, zegt Boom, die in het verleden ritten won in de Tour de France en de Ronde van Spanje en als een specialist gold voor de klassiekers als Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Boom is ook voormalig wereldkampioen veldrijden. Op de weg heeft hij 22 overwinningen achter zijn naam. De laatste dateren van vorig jaar zomer toen hij een rit in de BinckBank Tour won en een rit en het eindklassement in de Ronde van Groot-Brittannië.

„Ik wil na een lastig jaar mijn oude niveau terugvinden. Ik neem nu een rustperiode om vroeg weer op te bouwen naar volgend seizoen toe”, aldus Boom, die komende winter ook weer aan veldritten zal meedoen.