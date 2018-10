Mercedes moet brandje blussen

De van pole gestartte Valtteri Bottas moest Lewis Hamilton tijdens de race laten passeren van de teamleiding, om zo Ferrari-concurrent Sebastian Vettel uit de buurt te houden.

Bottas verwachtte in de slotfase de leiding terug te kijken en de race te mogen winnen, maar kreeg nul op het rekest.

Bekijk ook: Spectaculaire inhaalrace Verstappen in Sotsji

De Fin stapte na afloop met een gezicht als een oorwurm uit zijn Mercedes. Hamilton zag dat en voelde zich zichtbaar slecht onder de situatie.

„Het was een moeilijke dag”, erkende de Brit na afloop. „Valtteri heeft het dit weekeinde fantastisch gedaan. Hij verdiende het om vandaag te winnen, maar als team moesten we dit doen, zodat we straks beide kampioenschappen kunnen winnen.”