WK volleybal: Oranje-vrouwen winnen prachtig gevecht van Japan

De eerste set kende een spannende ontknoping, waarin Oranje met 27-25 aan het langste einde trok. In het tweede bedrijf keek de ploeg van bondscoach Jamie Morrison al snel tegen een onoverbrugbare achterstand aan, met een een ruim setverlies van 16-25 tot gevolg.

In het verdere verloop ontspon zich een schitterende strijd tussen Nederland en het gastland. Lonneke Sloetjes was aan het einde van de derde set weer van grote waarde voor Oranje. Met haar smash haalde ze het beslissende punt binnen; 28-26. De Japanners brachten daarna de stand toch weer in balans door het vierde bedrijf met 19-25 naar zich toe te trekken. In de beslissende set pakte Nederland snel een marge van twee tot drie punten en trok zo de winst bij het vijfde wedstrijdpunt met 15-13 over de streep.

In het eerste duel van de eerste groepsfase versloegen de Nederlandse volleybalsters zaterdag al Duitsland. In een spannende partij werkte Oranje in de vierde set liefst vier setpunten weg om vervolgens bij het zesde wedstrijdpunt zelf toe te slaan. Nederland won zo met 3-1 in sets.

Oranje komt maandag opnieuw in actie bij het wereldkampioenschap in Japan. Om 09.10 uur (Nederlandse tijd) is Kameroen de volgende tegenstander.