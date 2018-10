Verstappen geniet in Rusland

Verstappen was na afloop van de race in Sotsji zeer te spreken over zijn RB14. „De auto was gewoon top. Ik had een goede start en lag vervolgens heel snel vijfde. Dat was goed.”

Verstappen, die werd uitgeroepen tot Driver of the Day, dook zondag pas heel laat de pit in voor nieuwe banden en kon zodoende zelfs 24 ronden lang aan de leiding rijden. Na zijn pitstop viel hij terug tot plek vijf.

„En toen moest ik de auto gewoon naar het einde brengen. Er zat niet heel veel meer in. Ik kon niet meer echt pushen, omdat op de ultrasofts de linkervoorband al na drie ronden kapot gaat.

Over zijn Renault-motor sprak Verstappen niet, maar het is algemeen bekend dat de Franse krachtbron Red Bull al het hele jaar in de wegzit. Ook volgende week in het Japanse Suzuka verwacht Verstappen dat het tekort aan pk’s hem gaat opbreken. „Daar ligt een lang recht stuk. Ook nog eens zonder DRS. Dat maakt het extra pijnlijk voor ons.”

Vanwege een motor- en versnellignsbakwissel moest Verstappen de race in Rusland vanaf de laatste startrij aanvangen.

