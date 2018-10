Geen Bijlow maar Vermeer bij Feyenoord

De 32-jarige Amsterdammer krijgt zijn eerste speelminuten dit seizoen in de eredivisie omdat eerste keeper Justin Bijlow geblesseerd is. Vermeer stond midweeks ook onder de lat in de gewonnen bekerwedstrijd tegen de amateurs van Gemert (0-4). Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Vermeer ook in Europees verband één keer keepen.

Aanvaller Dylan Vente, die tegen Gemert drie doelpunten voor zijn rekening nam, verschijnt om 16.45 uur ook aan de aftrap in De Kuip.

De negentienjarige Vente krijgt de voorkeur boven Sam Larsson, die deze week vanwege een lichte voetblessure een paar trainingen moest overslaan. De Zweedse vleugelspits zit wel op de bank, naast onder anderen Nicolai Jørgensen. De spits is nog niet klaar voor een basisplaats.

De zevende speelronde wordt om 16.45 uur afgesloten met Feyenoord - Vitesse. Volg het duel van minuut tot minuut.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.