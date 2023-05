Bayern München stuurt directeuren Kahn en Salihamidzic de laan uit

Bayern pakte zaterdag ternauwernood alsnog de elfde landstitel op rij omdat koploper Borussia Dortmund niet wist te winnen van FSV Mainz (2-2). Bayern zelf sloeg in de uitwedstrijd tegen FC Köln kort voor tijd toe (1-2) en eindigde op basis van een beter doelsaldo als eerste.

De 53-jarige oud-doelman Kahn ontbrak vanwege de onrust rond zijn persoon in Keulen, al werd officieel griep als reden genoemd. Jan-Christian Dreesen volgt Kahn, die Karl-Heinz Rummenigge in 2020 verving, vermoedelijk op. Salihamidzic kreeg in 2020 promotie bij Bayern en trad toe tot het bestuur van de club.