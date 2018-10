FC Groningen draagt rode lantaarn over aan NAC

Rumoerige week

Na een rumoerige week met ontevreden supporters die zich meldden voor het stadion en de pijnlijke bekeruitschakeling door FC Twente stond voor FC Groningen de thuiswedstrijd met FC Utrecht op het programma. De geplaagde ploeg van trainer Danny Buijs snakte naar een goed resultaat, nadat in de eerste zes duels slechts drie punten bijeen waren gesprokkeld.

Ook FC Utrecht beleeft een moeizame competitiestart, maar won onder trainer Dick Advocaat doordeweeks nog wel in de KNVB-beker van MVV. Bovendien hield de ploeg vorige week Feyenoord in De Kuip lang van een zege af (1-0).

Het gebrek aan zelfvertrouwen werd FC Groningen al na een kwartier fataal. De openingstreffer van FC Utrecht kwam zeker niet uit de lucht vallen en werd een feit dankzij Sander van de Streek, die een prima aanval koelbloedig afrondde: 0-1. Onder begeleiding van een fluitconcert zocht FC Groningen met die cijfers de kleedkamer op.

Rood en Groningse gelijkmaker

In de tweede helft probeerde de thuisploeg de schroom van zich af te gooien. Michael Breij had pech dat zijn schot op de lat belandde, maar geluk dat Simon Gustafson aan de andere kant de paal raakte. Diezelfde Gustafson kreeg na 67 minuten tot zijn ontzetting een rode kaart, na een overtreding op Samir Memisevic. Die straf leek aan de zware kant.

FC Groningen profiteerde een kwartier voor tijd van het numerieke overwicht. Invaller Ahmad Mendes Moreira stond precies op de juiste plek om trefzeker te zijn vanuit de rebound: 1-1. FC Groningen is dankzij het punt in ieder geval geen hekkensluiter meer. NAC Breda is nu de nieuwe nummer achttien in de Eredivisie.