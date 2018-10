AZ stelt teleur tegen PEC Zwolle

PEC Zwolle had in de eerste helft weinig te vertellen tegen een superieur AZ, dat na een gemiste kans van Ricardo van Rhijn al vroeg de score opende. Oussama Idrissi schoot de bal vanaf rand zestien na tien minuten langs Mickey van der Hart: 1-0. De ploeg van trainer John van den Brom liet daarna via Guus Til een goede kans op een tweede AZ-goal liggen.

PEC toonde zich vervolgens uiterst effectief. Kort voor rust profiteerde Vito van Crooij optimaal van geklungel van Ron Vlaar en schoot de gelijkmaker tegen de touwen. Nog voor het einde van de eerste helft hadden de bezoekers zelfs met een voorsprong de kleedkamer kunnen opzoeken, maar Mike van Duinen raakte de paal.

Til

Na rust zakte het niveau van de wedstrijd ver weg. AZ speelde in een te laag tempo om PEC Zwolle in de problemen te brengen en zorgde voor met veel onderlinge misverstanden voor irritatie bij het publiek. Dat de 2-1 een kwartier voor tijd enigszins gelukkig tot stand kwam, paste dan ook bij het spelbeeld. Til kreeg de bal plotseling voor zijn voeten, nadat PEC de bal niet weg kreeg. De aanvoerder schoof simpel binnen.

Genoeg voor de Alkmaarse zege was dat doelpunt niet, want met een knappe kopbal bezorgde Zian Flemming PEC een niet onverdiend punt (2-2). De ploeg van trainer John van ’t Schip klimt daardoor naar de twaalfde plaats. AZ staat vijfde, maar kan nog gepasseerd worden door Vitesse, dat vanmiddag nog speelt tegen Feyenoord.