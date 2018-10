FC Twente mee aan kop na zege op Jong PSV

FC Twente komt net als Go Ahead Eagles, Almere City en Sparta Rotterdam op zestien punten. Go Ahead is op basis van het doelsaldo koploper.

Dante Rigo kopte de Eindhovenaren al in de zevende minuut op voorsprong. FC Twente kwam na ruim een uur op gelijke hoogte. Tom Boere benutte een strafschop, na een overtreding van Bertalan Kun.

De Spaanse aanvaller Aitor Cantalapiedra bezorgde de club uit Enschede in de slotminuten alsnog de zege. Hij tikte een voorzet van Rafik Zekhnini achter doelman Yanick van Osch.