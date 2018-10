Dumoulin grijpt net naast eremetaal

De 38-jarige Alejandro Valverde won de spurt en rijdt komend seizoen in de regenboogtrui. De Spanjaard klopte de Fransman Romain Bardet en de Canadees Michael Woods.

Harde koers

Het Nederlandse blok was zonder echt explosieve renners afgereisd en was dus gebaat bij een harde koers. Steven Kruijswijk en Sam Oomen probeerden in de laatste ronde - na een eerdere poging van Antwan Tolhoek - daarom weg te rijden uit het uitgedunde peloton, maar het bleek tevergeefs.

De Deen Michael Valgren, winnaar van de Omloop het Nieuwsblad en de Gold Race, slaagde wel in die opzet en ging tot halverwege de slotklim solo aan de leiding.

Op de gruwelijk zware Gramartboden, waar de stijgingspercentages tot 28 procent uitsloegen, reden Valverde, Bardet en Michael Woods samen met Gianni Moscon en Julian Alaphilippe naar Valgren toe. De Deen kraakte direct en verrassend genoeg zakte ook topfavoriet Alaphilippe snel weg, net als Moscon.

Dumoulin ging op dat moment in zijn eigen tempo in de achtervolging. Op anderhalve kilometer van de meet sloot de nummer twee van de Giro en de Tour aan bij Valverde, Bardet en Woods, maar in de sprint zat er niet meer in dan een vierde plaats.

Poels

Op voorhand leek Wout Poels de meest logisch Nederlandse kopman, maar tot verrassing van velen was de Limburger al op 45 kilometer van de streep afgehaakt. De meest explosieve renner in de selectie van Nederland was echter in goed gezelschap. Ook Vuelta-winnaar Simon Yates kon het tempo niet meer aan, evenals Michal Kwiatkowski. De wereldkampioen van 2014 zakte weg, nadat Antwan Tolhoek even aan de boom was gaan schudden.

Sagan

Peter Sagan, die de afgelopen drie jaar de regenboogtrui pakt, kwam er niet aan te pas. Het parcours in Innsbruck bleek veel te zwaar voor de sprinter. Op 96 kilometer van de streep moest hij lossen, waarna hij niet veel later definitief de aftocht bliest.

Oranje

De volledige WK-selectie van Nederland: Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema, Sam Oomen, Wout Pouls, Antwan Tolhoek en Pieter Weening.