Dumoulin: ’Ik kon niets meer’

De Nederlander belandde na een sterke race net naast het podium. De Maastrichtenaar, dit jaar tweede in de Giro d’Italia én de Tour de France, eindigde als vierde. In de spurt legde hij het af tegen Alejandro Valverde, Romain Bardet en Michael Woods.

Dumoulin moest op de slotklim heel diep gaan om in het spoor te blijven van de drie koplopers, die pijlsnel omhoog gingen. In de afdaling naar de finish kon de Sunweb-renner nog aansluiten, maar in sprint bleek de leeggestreden Dumoulin geen rol van betekenis meer te kunnen spelen.

„Vierde van de vier is niet goed, maar ik kon gewoon niets meer”, stelde Dumoulin in gesprek met de NOS. „Ik zat er helemaal doorheen. Het is jammer dat ik net naast het podium eindig, daar baal ik nu van, maar er zat gewoon niet meer in. Ik heb ook niets fout gedaan. Ik heb het maximale eruit gehaald.”

Bekijk ook: Dumoulin grijpt net naast eremetaal