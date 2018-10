Van der Mark revancheert zich met podiumplaats

S

Op het Circuit de Nevers Magny-Cours eindigde de 25-jarige Rotterdammer met zijn Yamaha als derde achter de Kawasaki van wereldkampioen Jonathan Rea maar ook achter zijn grote rivaal Chaz Davies die op Ducati als tweede werd afgevlagd. In zijn honderdste superbikedeelname leverde Van der Mark op Davies weer punten in en staat nu 26 punten op hem achter met nog vier races in Argentinië en Qatar te gaan.

Desondanks was Van der Mark blij met zijn 21ste podium sinds hij aan het WK Superbike meedoet. Vooral na zijn teleurstellende prestatie van zaterdag waarin hij 'slechts' zevende werd, was hij opgetogen. "Ik ben echt happy weer naar het podium te hebben gereden. Tussen race 1 en 2 hebben we aan de fiets veel veranderd en dat was ook nodig na die moeizame race op zaterdag. We maakten wel een gokje met de set-up van de bike maar die pakte gelukkig goed uit. Mijn pace was goed, al kon ik alleen maar bij Rea en Davies bij blijven. Zij hadden net iets meer over", vertelde hij.

Voor de 31-jarige Noord-Ier Rea die zich op zaterdag al van zijn vierde wereldtitel op rij verzekerde, was het weekeinde één grote successtory. In zijn 100ste race voor het Kawasaki-fabrieksteam pakte hij zijn 68ste superbike-overwinning, zijn 21ste dubbelzege en met zijn 131ste podiumplaats schreef hij historie door de befaamde Troy Corser in de alltime-ranglijst te passeren. Bovendien evenaarde hij de Japanner Noriyuki Haga die ook vijf keer op het Franse circuit had gewonnen.

Uitslag WSBK race 2: 1. Rea (GBr) Kawasaki, 2. Davies (GBr) Ducati op 1,8, 3. Van der Mark (Ned) Yamaha 3,5, 4. Sykes (GBr) Kawasaki 4,8, 5. Melandri (Ita) Ducati 6,5, 6. Savadori (Ita) Aprilia 11,4, 7. Lowes (GBr) Yamaha 15,0, 8. Fóres (Spa) Ducati, 9. Camier (GBr) Honda, 10. Baz (Fra) BMW.

WK-stand: 1. en wereldkampioen Rea 470, 2. Davies 335, 3. Van der Mark 309, 4. Sykes 273, 5. Melandri 250, 6. Lowes 213.