Prachtig moment Sagan en Valverde

De Slowaak, die de afgelopen drie jaar met de regenboogtrui aan de haal ging, sprak de 38-jarige Spanjaard bovendien met warme woorden toe.

Valverde toonde zich zondag in een sprint de sterkste van een kopgroep van vier. Tom Dumoulin eindigde net buiten de prijzen. De Limburger finishte als vierde.

Het was voor Valverde niet de eerste keer dat hij na een WK het podium mocht betreden. Nog nooit stond El Imbatido (De Onverslagene) echter op de hoogste trede: twee keer won hij zilver, vier keer pakte hij brons.

Met zijn 38 jaar en zes maanden is Valverde nét niet de oudste wereldkampioen ooit. Joop Zoetemelk was in 1985 38 jaar en negen maanden toen hij zich in het Italiaanse Giavera del Montello tot de beste van de wereld kroonde.

Alejandro Valverde schreeuwt het uit. Hij klopt Romain Bardet, Michael Woods en Tom Dumoulin en is de nieuwe wereldkampioen. Ⓒ AFP