Europese golfers heroveren Ryder Cup

Het team van de Deense captain Thomas Bjørn kwam op golfbaan Le National in Parijs voortijdig aan het benodigde aantal van 14,5 punten. De Engelsman Ian Poulter en de Italiaan Francesco Molinari, twee uitblinkers in Team Europa, haalden de winnende punten binnen in de singles.

De Amerikanen wonnen twee jaar geleden op eigen bodem de aansprekende tweejaarlijkse strijd, de drie edities daarvoor was Europa de beste. Een nieuwe Europese zege zat er in deze editie na de tweede dag al aan te komen. De voorsprong na de spelvormen fourballs en foursomes was 10-6.

Man-tegen-man-gevechten

Op zondag volgden de afsluitende twaalf singles en in die man-tegen-man-gevechten was Europa wederom de sterkste. De Spanjaard Jon Rahm won van icoon Tiger Woods. De opgeleefde veertienvoudig majorwinnaar kwam op Le National niet in zijn spel en leed alleen maar nederlagen. Poulter versloeg wereldranglijstaanvoerder Dustin Johnson, Molinari rekende af met de Amerikaanse Ryder Cup-veteraan Phil Mickelson.

Molinari

Molinari was de gevierde man bij Europa. Hij kwam vijf keer in actie en alle keren won hij. Tegen Mickelson hoefde de Italiaan, die in juli al het Brits Open won, niet eens de volle achttien holes af te maken. Op de zestiende hole capituleerde de Amerikaan, nadat hij zijn bal vanaf de tee in het water sloeg.

Ook de Spanjaard Sergio Garcia won zijn partij. Hij troefde Rickie Fowler af en die zege leidde tot tranen bij Garcia, want hij kwam op een totaal van 25,5 punten en daarmee loste hij Nick Faldo af al beste speler ooit in de Ryder Cup.