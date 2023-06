VIDEO Napoli-ultra’s verrassen coach met ’gestolen’ cadeau

De 64-jarige Spalletti kreeg dinsdagmiddag bezoek van een gedeelte van de harde kern van Napoli. De supporters kwamen aanzetten met een grote doos, die Spalletti moest openmaken. Toen de oefenmeester het cadeau had uitgepakt, barstte hij in lachen uit.

Cd’s

In zijn handen had Spalletti namelijk het stuur van zijn Fiat Panda, zijn auto die in oktober 2021 gestolen was, maar waar nog steeds niet duidelijk van is wat er mee gebeurd is. Het verhaal ging rond dat de harde kern van Napoli achter de diefstal zat, maar bij de overhandiging van het cadeau aan hun succescoach bezwoer de afvaardiging van de ultra’s dat ze onschuldig zijn. Kort nadat Spalletti zijn auto was kwijtgeraakt, hing er in het stadion van Napoli een ludiek spandoek met de tekst dat de coach zijn auto zou terugkrijgen op de dag dat hij zou vertrekken.

Bekijk ook: Wegen Napoli en trainer Spalletti scheiden ondanks winst historische landstitel

Om het moment helemaal compleet te maken, hadden de Napoli-fans er ook nog een aantal cd’s van Pino Daniele bijgedaan. Die was Spalletti bij de diefstal van zijn auto ook kwijtgeraakt.