Schrik rond Matavz: gebroken onderbeen

De Sloveense topschutter kwam zondag in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-1) verkeerd terecht na een duel om de bal met Eric Botteghin.

Matavz ging met nog een kleine 20 minuten te spelen in het strafschopgebied kermend van de pijn naar de grond. Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer zag meteen dat het serieus was en riep om verzorging, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük liet nog even doorspelen.

De Sloveen, die bij afwezigheid van de geschorste Maikel van der Werff in De Kuip als aanvoerder fungeerde, maakte dit seizoen al vijf doelpunten. Matavz staat nu voor een lange revalidatie.