’FC Barcelona geen terechte kampioen’

„We staan twee punten achter op Barcelona”, zegt de Belgisch international in een tv-interview.

„Als de resterende wedstrijden nog worden gespeeld zijn er kansen genoeg voor ons om die achterstand om te zetten in een voorsprong. Van de onderlinge wedstrijden hebben wij er een gewonnen en een gelijkgespeeld. Dat zegt genoeg, wij zijn op dit moment de beste.”

Thibaut Courtois in actie tijdens een wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona. Ⓒ Reuters

Sport, de huiskrant van FC Barcelona, reageerde op de voorpagina op de uitspraken van de Real-doelman met: ’Courtois, por qué no te callas?’. Oftewel: „Courtois, waarom hou je je mond niet?”

In Spanje wordt onderzocht of de competitie mogelijk in juni kan worden opgestart.