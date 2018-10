Matchwinnaar Van Persie ziet ook rood

Met zijn zesde doelpunt van het seizoen behoedde de aanvoerder van de Rotterdammers Feyenoord voor puntenverlies: 2-1. Vorige week tegen FC Utrecht scoorde Van Persie ook vlak voor tijd (1-0). Snel na zijn winnende treffer tegen Vitesse kon Van Persie met rood vertrekken.

Vitesse, dat lange tijd met tien man speelde, hield de Rotterdammers lange tijd op 1-1, maar de aanvoerder van de Rotterdammers knalde vijf minuten voor tijd prachtig raak uit een vrije trap.

Het was een heel matige eerste helft van Feyenoord. Er ging nauwelijks dreiging uit van de Rotterdammers. Vitesse hield makkelijk stand en kwam na ruim een half uur spelen op voorsprong. Na wat flipperkastgedoe voor het doel was het Matús Bero die Kenneth Vermeer het nakijken gaf. De 32-jarige doelman pakte zijn eerste speelminuten dit seizoen in de Eredivisie omdat vaste keuze Justin Bijlow geblesseerd is.

Matus Bero maakt de 1-0 in De Kuip. Ⓒ ANP Pro Shots

Snelle gelijkmaker

Na rust stelde Feyenoord snel orde op zaken. Eric Botteghin kopte binnen een paar minuten raak uit een hoekschop. Even later was het Steven Berghuis die de 2-1 leek te scoren, maar zijn treffer werd – terecht – afgekeurd wegens buitenspel.

Rood Bruns

Ruim twintig minuten voor tijd kreeg Sam Larsson een uitgelezen kans op de voorsprong, maar zijn schot miste precisie en belandde net naast het doel. Even daarvoor moest Vitesse met tien man verder. Na een smerige overtreding van achteren op Jordy Clasie kon Thomas Bruns zijn biezen pakken.

Goal en rood Van Persie

Er waren kansen over en weer. Zo kreeg doelpuntenmaker Bero nog een prima kans voor Vitesse en aan de andere kant waren er kansen voor Vilhena en nogmaals Larsson, maar het was uiteindelijk Van Persie die het verschil maakte: 2-1.

Robin van Persie kan met rood vertrekken even na zijn winnende treffer. Ⓒ VI Images / Maurice van Steen

In blessuretijd was er opnieuw een hoofdrol voor Van Persie, maar dit keer een negatieve. De 35-jarige routinier kon met rood het veld verlaten na een tackle op de enkels van Max Clark. In de laatste seconden werd ook Danilho Doekhi van Vitesse met twee keer geel nog weggestuurd.