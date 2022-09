’Freak of nature’ Chimaev wint weer in UFC zonder klap te krijgen

De 28-jarige Chimaev, geboren in Tsjetsjenië, is na twaalf optredens nog zonder verliespartij. Opvallend: al vier keer eerder zegevierde hij zonder ook maar één klap te incasseren. „Hij is een freak of nature”, verklaarde een lyrische UFC-baas Dana White na afloop.

Nate Diaz

Ook Nate Diaz, die wereldberoemd werd dankzij een zege op McGregor, kwam in actie. De 37-jarige Amerikaan vocht zijn voorlopig laatste partij in de UFC. Diaz versloeg een andere grootheid, Tony Ferguson. In de vierde ronde betekende een guillotine-choke het einde. Met zijn optreden, uitgeroepen tot performance of the night, verdiende hij een bonus van 50.000 dollar.

Diaz beschikt over een aflopend contract bij UFC en kondigde na zijn zege aan zich de komende tijd te focussen op een andere sport. Mogelijk gaat hij boksen. Daarna wil Diaz terugkeren en nog een laatste gooi doen naar een UFC-titel, zo sprak hij na afloop in de octagon.