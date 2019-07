Argentijnse bondscoach: ’Messi een werkpaard’

„We zijn gewend hem iedere wedstrijd drie keer te zien scoren en vijf spelers voorbij te dribbelen, maar we hebben van hem een andere rol gevraagd. Hij is nu een werkpaard en dat doet hij meer dan goed”, aldus de coach in aanloop naar de halve finale tegen Brazilië op de Copa America.

Messi is onmisbaar, meent Scaloni, al zien we hem niet schitteren. „Zijn aanwezigheid heeft de ploeg nieuw leven ingeblazen. De spelers houden zoveel van Messi dat ze het toernooi voor hem willen winnen.”

Argentinië stond de laatste twee edities van de Copa America in de finale en verloor beide keren na strafschoppen van Chili. Messi won met het nationale elftal nog nooit een grote prijs. De begenadigde dribbelaar was na de verloren finale van de Copa in 2016, toen hij miste in de beslissende strafschoppenserie, zelfs zo aangeslagen dat hij in een impulsieve bui bedankte voor het nationale elftal. Hij kwam er later op terug.