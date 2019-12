Ontsteking bij Blind op gevaarlijke plek

Ajax kwam zaterdagmiddag met een statement over de gezondheidstoestand van de international, waarin wordt aangegeven dat er preventief een subcutane ICD onder Blinds huid is geplaatst. De speler zal het trainingskamp van de Amsterdammers, van 4-12 januari in Qatar, laten schieten en in Amsterdam aan zijn herstel werken. Meer kan en wil de Amsterdamse club vanwege de privacywetgeving niet melden.

Duidelijk is inmiddels wel dat het kastje dat Blind heeft gekregen – niet de traditionele ICD, maar de allernieuwste – onder zijn arm is geplaatst en geen direct contact heeft met het hart. De subcutane ICD kan weliswaar als defibrillator fungeren in het onwaarschijnlijke geval dat de ontsteking terugkeert of verergert, maar is vooral geplaatst ter controle. Op deze manier kan Blinds hart goed in de gaten worden gehouden.

"Ik voel me goed op dit moment en ik probeer zo snel mogelijk terug te zijn"

De problemen die zich tijdens het duel met Valencia voordeden, lijken verholpen en geen consequenties te hebben voor de loopbaan van Blind. Hoe snel de speler weer inzetbaar is, zal afhangen van de fysieke testjes die in januari worden uitgevoerd. De speler richt zich nu eerst op zijn verdere herstel.

Op zijn social media-kanalen bedankt Blind iedereen die hem een berichtje heeft gestuurd. „Dat heb ik gewaardeerd en heeft me geholpen. Dat was erg aardig. Ik voel me goed op dit moment en ik probeer zo snel mogelijk terug te zijn. Nogmaals bedankt. En tot snel.”

Oude nest

Blind keerde in de zomer van 2018 - na vier jaar Manchester United - terug op het oude nest bij Ajax. Met de Mancunians won hij de Europa League in 2017, door uitgerekend zijn oude liefde Ajax te verslaan in de finale. Maar na vier jaar buitenland besloot hij terug te keren bij de Amsterdammers.

Hiervoor moest de directie van de recordkampioen wel diep in de buidel tasten: Blind werd in één klap de duurste Ajax-speler ooit: 16 miljoen euro, door bonussen oplopend tot maximaal 21 miljoen euro. De verdediger annex middenvelder keerde mede terug om Ajax de zo gewenste 34e landstitel te schenken. Dat lukte dan ook. Sterker nog, met de dubbel in Nederland en de halve finale in de Champions League werd het een legendarisch seizoen voor Blind en Ajax.