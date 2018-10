Finnbogason viert rentree met hattrick

De IJslandse spits stond lang aan de kant vanwege aanhoudende achillespeesklachten, maar maakte zondag in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg zijn eerste speelminuten van dit seizoen. Finnbogason luisterde zijn terugkeer op met een hattrick (4-1).

De Braziliaan Caiuby bracht Augsburg na bijna twintig minuten op voorsprong. Finnbogason tekende een kwartier later op aangeven van verdediger Jeffrey Gouweleeuw voor de 2-0. Het werd na rust nog even spannend door een eigen doelpunt van Jonathan Schmid, maar Finnbogason stelde de zege met twee doelpunten veilig. Opvallend genoeg tekende de IJslander vorig seizoen in de thuiswedstrijd tegen Freiburg ook al voor een hattrick (3-3).

De 29-jarige spits maakte tussen 2012 en 2014 voor sc Heerenveen 53 doelpunten in de eredivisie.