Cocu kansloos onderuit met Fenerbahçe

De Turkse topclub ging bij Çaykur Rizespor opnieuw hard onderuit: 3-0. De achterstand op koploper en aartsrivaal Galatasaray is ondertussen acht punten.

Fenerbahçe kende al een beroerde competitiestart met drie competitienederlagen. De club werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League en verloor ook de eerste groepswedstrijd in de Europa League van Dinamo Zagreb. Vorige week liet de ploeg van Cocu de kans op eerherstel liggen. In de beladen stadsderby tegen Besiktas bleef 'Fener' steken op 1-1.

Rizespor, waar Mustafa Saymak de hele wedstrijd op de bank zat, sloeg aan het eind van de eerste helft genadeloos toe met drie treffers van Vedat Muruqi, Aminu Umar en Braian Samudio. Fenerbahçe wist in het vervolg niets meer aan die score te veranderen.